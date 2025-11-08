مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث و بهره‌برداری از طرح راهسازی محور ارومیه_مهاباد- میاندوآب قطعه ۲ ج اعتبار پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون اظهار داشت: طرح پروژه ۸ کیلومتر با عرض ۲۵ متر بوده و پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی دارد.

وی ادامه داد: عملیات خاکریزی، زیرسازی و اساس و زیراساس این طرح راهسازی اجرا شده و در مرحله آسفالت بوده و به زودی این بخش نیز اجرایی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۷.۵ کیلومتر از طرح راهسازی محور ارومیه_مهاباد- میاندوآب قطعه ۲ ج در مرحله آسفالت است و باقی محور نیز در دست اجراست.

آرامون افزود: این طرح به صورت چهار خطی طراحی شده است و و با هدف ارتقاء ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه در حال اجراست.

وی بیان کرد: این پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور اجرا می‌شود و با توجه به اهمیت راهبردی این محور در اتصال مناطق جنوبی استان به مرکز و تسهیل ارتباطات بین‌شهری این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.