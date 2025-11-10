مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال ۹۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در شهر زنجان در دست اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی محمد نادرخانی گفت: این طرح ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال اجرا می‌شود.

وی افزود: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب کوی ثمین سه به طول ۳۳ کیلومتر، مساکن ملی کوی زیتون به طول ۱۷ کیلومتر، ادامه احداث خط انتقال فاضلاب بافت مرکزی شهر زنجان به طول پنج کیلومتر و اجرای خط انتقال فاضلاب مساکن ملی شرق زنجان به طول بیش از دو کیلومتر از جمله این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در مناطق گونیه، امیرکبیر، زیباشهر، کوچه مشکی و سعدی شمالی نیز در مجموع به طول بیش از ۳۹ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ارتقاء شاخص‌های بهداشتی و کمک به حفظ محیط زیست بیان کرد.

به گفته نادرخانی: با بهره برداری از این طرح ها، افزون بر ۵۰ هزار نفر در شهر زنجان از خدمات جمع آوری بهداشتی و تصفیه فاضلاب برخوردار می‌شوند.

وی گفت: برنامه پنج ساله توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زنجان نیز تدوین شده و با اولویت بالا در دست پیگیری و اجرا قرار دارد.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح‌های فاضلاب در مناطق پر تردد و هسته مرکزی شهر زنجان افزود: اگر این طرح‌ها به موقع انجام نمی شد با توجه به اینکه طی سالیان گذشته ساختمان‌ها از حالت ویلایی به آپارتمانی با تراکم بالا تبدیل شده‌اند، با معضل پس زدگی چاه‌های فاضلاب منازل مواجه میشدیم.

وی از همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان و پلیس راهنمایی و رانندگی قدردانی کرده و از صبر و شکیبایی شهروندان زنجانی که شرکت آب و فاضلاب را در اجرای این طرح‌ها یاری می‌کنند سپاسگزاری کرد.