به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، دستور کار هفته آینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی کلیات طرح صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین الملل.

کمیته نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات

- بررسی نحوه اجرای اصل ۴ قانون اساسی.

براساس اصل چهارم قانون اساسی؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.