

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم دندر در خانه برابر تیم واره خم به تساوی ۲ - ۲ رسید. در تیم دندر علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی و جدید این تیم که از هیرنفین هلند راهی این تیم شده از دقیقه ۶۹ وارد میدان شد.

در جدول لیگ بلژیک تیم اونیون سن ژیلوآز با ۲۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های کلوب بروخه با ۲۰، اندرلخت با ۱۸ و خنت با ۱۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم وسترلو (تیم اللهیار صیادمنش) با ۱۳ امتیاز در رده نهم قرار دارد و تیم دندر (تیم علیرضا جهانبخش) با ۵ امتیاز در رده شانزدهم (قعرجدول) قرار گرفته است.