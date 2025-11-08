به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنر‌های تجسمی هنرمندان پیشکسوت با نمایش ۲۰۰ اثر با حضور جمع بسیاری از هنرمندان، علاقه‌مندان و مسوولان، عصر جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴، در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.

تا‌ها بهبهانی، عباس مشهدی‌زاده، یدالله کابلی، محمد طریقتی، منیژه آرمین، عزیز گلکار، رسول اولیازاده، طاهر شیخ‌الحکما، قربانعلی اجلی، جعفر نجیبی، فاضل جمشیدی، جاسم غضبانپور، بیژن بیژنی، احمد ناطقی، رضا بانگیز، محمدحسین حلیمی، افشین بختیار، محسن شاندیز، کاظم چلیپا، حمید ساسانی، غلامرضا راه‌پیما، عشرت سیروس، خلیل کوئیکی، ناصر جواهرپور، داوود حیدری، محبوب عارفی، سعید صادقی، ملیح ناصری، داوود رواسانی، محمد صیادصبور و ...، هم‌چنین ابوالفضل صادقی‌نژاد، سید محسن خاتمی و سید عباس عظیمی، از جمله هنرمندان و مسئولان حاضر در این مراسم بودند.

این رویداد هنری به همت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و با حمایت صندوق اعتباری هنر و همکاری فرهنگسرای نیاوران تا ۳۰ آبان ماه، دایر است.