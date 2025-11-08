به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، فرهاد شریفی گفت : آمار سطح زیر کشت چغندر قند بهاره در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۱۶ هزار و ۱۵۵ هکتار است که پیش بینی می‌شود از این میزان حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول تولید شود.

وی میانگین برداشت این محصول را ۷۳ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ولی با توجه به گرمای بالای تابستان امسال نسبت به سال گذشته و عدم اجازه دمای بالا به چغندر جهت رشد غده، پیش بینی می‌شود با کاهش عملکرد در واحد سطح نسبت به سال قبل مواجه شویم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود : در سال گذشته از سطح زیر کشت ۱۲ هزار و ۳۲۷ هکتار حدود ۸۲۶ هزار تن با عملکرد ۶۷ تن در هکتار محصول تولید شد

کشت چغندرقند بهاره از نیمه دوم اسفند شروع و تا اواخر فروردین ادامه دارد و زمان برداشت این محصول نیز از شهریور تا آذرماه ادامه دارد.

شریفی ادامه داد: چغندر قند تولیدی کشاورزان کرمانشاهی امسال شامل کارخانه‌های داخل استان (بیستون و اسلام آبادغرب) و خارج استان (قزوین، همدان، چهار محال و بختیاری، اهواز، خاورمیانه، نقش جهان اصفهان و بنیاد اصفهان) است.

وی با بیان اینکه چغندر قند در استان به ۲ صورت بهاره و پاییزه کشت می‌شود اضافه کرد: در کشت پاییزه این محصول نیز امسال از مجموع سه هزار و ۶۰۰ هکتار زمین زیر کشت در مجموع ۲۶۹ هزار تن برداشت شد.

شریفی با بیان اینکه استان کرمانشاه هم اکنون در تولید چغندر قند در کشور رتبه چهارم را در اختیار دارد گفت: به دلیل تولید شکر از محصول چغندر قند و نیشکر و به دلیل جلوگیری از واردات شکر و همچنین به دلیل اینکه این محصول جزو محصولات استراتژیک محسوب می‌شود محصولی به عنوان کشت جایگزینی برای آن هنوز معرفی نشده است.