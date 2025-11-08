دادستان کل کشور گفت: روحیه دینی و آرامش اجتماعی حاکم بر شهرستان نایین، نشان‌دهنده پیوند عمیق ایمان و نظم اجتماعی در میان مردم آن است و چنین فضایی می‌تواند الهام‌بخش سایر شهر‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در تماس تلفنی با دادستان نایین، ضمن دریافت گزارشی جامع از وضعیت قضایی، اداری و اجتماعی این شهرستان، از تلاش‌ها و اهتمام مجموعه قضایی در انجام امور و رسیدگی به پرونده‌ها قدردانی کرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: بی‌تردید نایین یکی از الگو‌های موفق کشور در پاسداشت حجاب، عفاف و ارزش‌های اسلامی است. روحیه دینی و آرامش اجتماعی حاکم بر این شهرستان، نشان‌دهنده پیوند عمیق ایمان و نظم اجتماعی در میان مردم آن است و چنین فضایی می‌تواند الهام‌بخش سایر شهر‌ها باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین، ضمن تأکید بر حمایت از دادستان‌ها در اجرای مأموریت‌های حقوق عامه، بر تقویت وضعیت معیشتی و اداری همکاران قضایی، حفظ انضباط کاری و استمرار امنیت و آرامش اجتماعی تأکید و از عملکرد دادستان نایین را در پیشبرد عدالت و ارتقای فرهنگ اسلامی تقدیر کرد.

دادستان نایین در این تماس، با ارائه توضیحاتی درباره حجم ورودی پرونده‌ها، جرایم پرتکرار و شرایط کاری همکاران قضایی و اداری، به موقعیت راهبردی نایین به عنوان یکی از معابر مهم کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به معبر بودن این شهرستان، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مواد مخدر مربوط به افراد غیربومی است؛ با وجود این، مجموعه قضایی نایین با جدیت و دقت در برخورد با جرایم سنگین و اجرای احکام، رویکردی قاطع و منظم دارد.

وی در ادامه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان پرداخت و افزود: نایین از دیرباز جزو شهرستان‌های پایبند به دیانت، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب بوده است. خوشبختانه فضای عمومی شهر از نظر رعایت حجاب و عفاف در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و در ایام فاطمیه، چهره شهر با سیاه‌پوشی اماکن مذهبی و برگزاری گسترده مجالس و هیئت‌های عزاداری حسینی، جلوه‌ای از ایمان و پیوند مردم با اهلبیت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

گفتنی است دادستان کل کشور در راستای نظارت بر واحد‌های قضایی، علاوه بر بازرسی و نظارت حضوری از دادسرا‌های تابعه، به صورت تلفنی نیز از وضعیت عمومی دادسراها، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، میزان دقت در تصمیمات قضایی و نحوه پاسخ‌گویی به مردم اطلاع حاصل می‌کند.