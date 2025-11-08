بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته سی و چهارم سال ۱۴۰۴ به ۴۹۳۷۶ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سی و چهارم سال ۱۴۰۴ در روز شنبه (۱۷ آبان ماه) به ۴۹ هزار ۳۷۶ مگاوات رسید.

این میزان مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۴۸هزار ۴۱۷ مگاوات بوده است که در سال جاری، ۲ درصد افزایش یافت. اضافه می‌گردد؛ میزان تقاضای مصرف انرژی برق در طول روز اشاره شده، ۱.۰۱۸.۵۹۶ مگاوات ساعت بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۳ درصد افزایش یافت.

همچنین رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲.۵۸ درصد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای وزنی کشور در روز مذکور، ۱۷.۸۹ درجه سانتی گراد بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۰.۲۷ درجه کاهش نشان می‌دهد. لازم به توضیح است، بیشترین رشد مصرف انرژی شرکت‌های برق منطقه‌ای از ابتدای سال تاکنون، به ترتیب مربوط شرکت‌های برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مازندران و آذربایجان بوده است.

همچنین بیشترین رشد متوسط دمایی شرکت‌های برق منطقه‌ای از ابتدای سال تا کنون، به ترتیب مربوط به شرکت‌های برق منطقه‌ای خراسان، کرمان، سمنان و یزد بوده است.