به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان درگز گفت: مادر ۳۴ ساله که در دو بارداری قبلی زایمان طبیعی داشته است، پس از بروز علائم سرماخوردگی، ضعف و بی‌ حالی به مرکز بهداشت روستای محل سکونت خود مراجعه می‌ کند که ماما پس از معاینه دقیق و مشاهده وضعیت غیرطبیعی مادر، بلافاصله وی را از طریق اورژانس ۱۱۵ به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) درگز ارجاع می‌ دهد.

دکتر عیدی زاده افزود: در بررسی‌ های اولیه در بیمارستان، انقباضات زودرس رحمی و کاهش ضربان قلب جنین مشاهده شد که مادر فوراً به اتاق عمل منتقل و سزارین اورژانسی انجام گردید.

وی ادامه داد: در حین عمل مشخص شد که رحم مادر از سه ناحیه دچار پارگی (راپچر) شده و جان مادر و جنین در خطر جدی قرار گرفته است.

عیدی زاده ادامه داد: با اقدامات سریع و هماهنگ تیم جراحی و درمان شامل متخصص زنان و زایمان، متخصص بیهوشی و تیم مجرب اتاق عمل، کارشناسان بیهوشی، ماما‌های زایشگاه، متخصص اطفال و پرستاران NICU، مادر و نوزاد با موفقیت نجات یافتند و هم‌ اکنون هر دو در سلامت کامل به‌ سر می‌ برند.