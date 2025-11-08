آغاز جشنواره تئاتر مازندران
سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران با روی صحنه رفتن یک نمایش در ساری آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران از ساعت ۱۱ امروز شنبه ۱۷ آبان با نمایش شرق دور، شرق نزدیک کار از گروه تئاتر شهرستان تنکابن در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری آغاز شد و تا سهشنبه ۲۰ آبان ادامه دارد.
بر اساس جدول زمانبندی نمایش شرق دور، شرق نزدیک به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی شهاب مجدی از تنکابن نخستین اجرای سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران است که روی صحنه رفت و از ساعت ۱۵ نیز نمایش ایستگاه نوشته کامبیز میرزایی و با کارگردانی درسا بیآزاری از بابل در سالن شماره ۲ تالار مرکزی ساری روی صحنه میرود.
نمایش خیابانی سیاه از سیاه به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل حسنپور از نکا در محوطه تالار مرکزی از ساعت ۱۶:۳۰ و نمایش کسوف به نویسندگی و کارگردانی سید امیررضا موسوی از ساری از ساعت ۱۷ نیز در سالن شماره یک این مجموعه اجرا خواهد شد.
آخرین نمایش روز نخست نیز نمایش خیابانی نوری در تاریکی به نویسندگی و کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر است که از ساعت ۱۸:۳۰ در محوطه تالار مرکزی ساری اجرا خواهد شد.
فردا و در روز دوم قرار است به ترتیب نمایشهای سلول سیاه، سهآ، طالب و زهره و گویا گویا گویهایش را گم کرده اجرا شوند و در روز سوم نیز طبق برنامه نمایشهای برفچال، سلطان مار، گتی سی علیه یه چوم یه لنگ و عشق در قطاری که تمام نشد روی صحنه خواهند رفت.
در سی و هفتمین جشنواره تئاتر مازندران ۱۳ گروه راهیافته به مرحله نهایی شامل ۹ نمایش صحنهای و چهار نمایش خیابانی به رقابت میپردازند.