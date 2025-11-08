پخش زنده
امروز: -
آمریکا نمیتواند مورد اعتماد ملت ایران باشد. این کشور همواره زورگو، قلدر و مداخلهگر بوده و چیزی جز سلطهطلبی و چپاول برای منطقه ما نخواسته است.حقیقتی که رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان در استانه ۱۳ آبان در جمع دانش آموزان و دانشجویان بر آن تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آمریکا نمیتواند مورد اعتماد ملت ایران باشد. این کشور همواره زورگو، قلدر و مداخلهگر بوده و چیزی جز سلطهطلبی و چپاول برای منطقه ما نخواسته است.حقیقتی که رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان در استانه ۱۳ آبان در جمع دانش آموزان و دانشجویان بر آن تاکید کردند.