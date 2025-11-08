پخش زنده
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: مدارس مناطق عشایری شهرستان شوش با تامین تجهیزات مورد نیاز، ساماندهی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با پیگیری مجددانه مدیرکل سازمان بازرسی استان و معاونت وی مشکلات مربوط به مدارس عشایری شهرستان شوش در حوزه توسعه فضا و تامین تجهیزات مناسب آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سعیدیپور در این خصوص اظهار داشت: نشستهای متعددی در این خصوص تشکیل و مشکلات مدارس در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نیازهای مصوب شده تا پایان آبانماه تامین و مرتفع شود.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای مدیرکل سازمان بازرسی گفت: استان خوزستان در مسیر توسعه پایدار نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی استان میباشد و امیدواریم این نگاه ویژه ادامه داشته باشد تا بتوانیم هرچه بهتر و سریعتر مشکلات فضاهای آموزشی استان را مرتفع نماییم.