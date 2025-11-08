نخستین جلسه هماهنگی «پارالمپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور» با حضور نمایندگان ارشد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این جلسه با حضور مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان به همراه تیمی از کارشناسان این دو حوزه، در محل دفتر استعدادیابی تشکیل شد.

در این نشست، زمینه‌های همکاری و نحوه اجرای باشکوه این رویداد ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هدف از برگزاری این پارالمپیاد، ایجاد بستری منسجم برای شناسایی، جذب و پرورش استعداد‌های ورزش جانبازان و توان بابان در سراسر کشور و ترسیم نقشه راهی برای حضور موفقیت‌آمیز در عرصه‌های بین‌المللی اعلام شده است.

این اقدام، گامی بلند در راستای تحقق عدالت ورزش افراد دارای معلولیت و ارائه فرصت‌های برابر برای درخشش در مسابقات ورزشی است.