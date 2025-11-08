پخش زنده
مدیر و اعضای هیئت انتخاب بخش نمایشنامهنویسی چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، طی حکمی، نادر برهانیمرند را به عنوان مدیر بخش نمایشنامهنویسی جشنواره معرفی کرد.
برهانیمرند نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر دارای مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر دانشکده هنر است.
«هدویگ»، «سردار»، «در خواب دیگران»، «پاییز» و «مرگ فروشنده» ازجمله آثاری هستند که با کارگردانی این هنرمند روی صحنه رفتهاند.
همچنین، محمد چرمشیر، حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان به عنوان هیئت انتخاب این بخش از سوی نادر برهانیمرند معرفی شدند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن امسال برگزار خواهد شد.