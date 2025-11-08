پخش زنده
در راستای ارائه خدمات بهتر به قشموندان، گردشگران و نوسازی ناوگان به خودروهای حوزه مدیریت پسماند هشت دستگاه خودرو جدید حملزباله در قشم خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: خودروهای خریداری شده پنج دستگاه خودروی فوتونام چهار با حجم مخزن هشت متر مکعب با کاربری پرسزباله، ۲ دستگاه خودروی هیوندای و فوسو با مخزن سههزار لیتری آب و یک دستگاه خودروی فوسو جدولشور با مخزن چهارهزار لیتری آب و قابلیت شستشوی سه و نیم کیلومتر در یک نوبت کاری جداول است.
عبدالرضا فخری افزود: برای خرید این خودروها بخش خصوصی بیش از ۴۳ میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی از مهمترین مزایای خودروهای جدید را جلوگیری از ریزش زباله در معابر و انتشار بوی نامطبوع، جلوگیری از تخریب بدنه تریلرها و عمر مفید بیشتر این وسایل، افزایش حجم بارگیری با توجه به فشردهسازی مداوم زباله توسط پرس عنوان کرد.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: روزانه ۱۲۰ تن زباله در چهار شهر و پنج روستای این جزیره تولید میشود.
فخری افزود: در حال حاضر ۲۳ خودروی مکانیزه جمعآوری، حمل، و پرس زباله در واحد خدمات موتوری این مدیریت فعال است.