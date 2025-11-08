گرانی اقلام اساسی و کالا‌های پرمصرف روزانه، داد مردم را درآورده و حتی توان خرید مایحتاج روزانه خود را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، گرانی اقلام اساسی و کالا‌های پرمصرف روزانه مردم این روز‌ها به جایی رسیده که دیگر آه از نهاد مردمی که به هر زحمتی سعی می‌کردند، شکم زن و بچه هایشان را سیر کنند، درآورده و قیمت‌ها به حدی بالا رفته که بسیاری دیگر توان خرید مایحتاج روزانه خود را هم ندارند.

اعتراض و گله مندی مردم در این مدت آنقدر افزایش یافته که با واکنش ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج همراه بوده است.

وی در سخنانی از افزایش قیمت اجناس و تورم انتقاد کرده و گفته، میوه ای که تولید داخل است، چرا باید هر بار قیمت افزایشی داشته باشد، این وضعیت ناشی از عدم نظارت است.

برای بررسی این موضوع سردار زاده معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در استودیو خبر صبحدم پاسخگو سوالات بود.