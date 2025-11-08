به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ امیر رضا رسولیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی دارلک در انتظامی شهرستان مهاباد حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور مهاباد - ارومیه، به یک دستگاه خودرو به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیقی به تعداد ۱۴هزار و ۶۹۰ عدد انواع شکلات خارجی فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد با بیان این که ارزش تقریبی محموله کشف شده ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ رسولیان در پایان از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.