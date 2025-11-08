امروز: -
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان /۱۷ آبان ۱۴۰۴

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۴۱
برچسب ها: طحان نظیف ، شورای نگهبان
