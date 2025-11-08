پخش زنده
مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، گفت: اقتصاد دریامحور، پیشران توسعه و ضامن معیشت ساحلنشینان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ولی الله آقایارزاده در دومین همایش اقتصاد دریامحور با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: تقویت لجستیک دریایی، بهرهگیری از ظرفیت همسایگان شمالی و جنوبی و فعالسازی مناطق آزاد، پیشران توسعه اقتصادی کشور است.
او با بیان اینکه سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شد، گفت: این سیاستها در ابتدا شاید آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت، اما رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره معیشت و سفره ساحلنشینان از یک سو و نقش تجارت و اقتصاد مبتنی بر دریا از سوی دیگر، اهمیت آن را دوچندان کرده است.
مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، افزود: لجستیک دریایی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود و ما میتوانستیم در سالهای گذشته با دقت و سرعت بیشتری در این حوزه گام برداریم.
ولی الله آقایارزاده، افزود: با توجه به موقعیت ممتاز ایران و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس در جنوب و کشورهای اوراسیا در شمال، ظرفیتهای فراوانی برای گسترش تجارت دریایی در اختیار داریم.
او با اشاره به ظرفیتهای دریای خزر، گفت: دریای خزر از بخشهایی است که در توسعه اقتصاد دریامحور مغفول مانده و ما همسایگان بزرگی در این حوزه داریم و میتوانیم از این مسیر تجارت ساحلنشینان استانهای شمالی کشور را گسترش دهیم.
ولی الله آقایارزاده، خاطرنشان کرد: در توسعه صادرات، نادیده گرفتن مسیرهای دریایی ممکن نیست و کشورهایی که دسترسی به آبهای آزاد دارند، امروز در عرصه تجارت جهانی بهعنوان قدرتهای صادراتی شناخته میشوند.
مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور، گفت: مناطق آزاد میتوانند نقش تعیینکنندهای در جذب سرمایهگذار و حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی داشته باشند و این مناطق بستر مناسبی برای تردد تجار و رونق بخش خصوصی فراهم میکنند.
ولی الله آقایارزاده، افزود: جزیره کیش بهعنوان نماد اقتدار اقتصادی کشور، نمونه موفقی از ایفای نقش مناطق آزاد در اقتصاد دریامحور است و علاوه بر کیش، بندر بزرگ چابهار نیز با دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و نزدیکی به قاره آفریقا، ظرفیتی بیبدیل برای توسعه صادرات و تجارت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
او با تأکید بر لزوم توجه جدی به سیاستهای اقتصاد دریامحور، گفت: قاره آفریقا میتواند بازار هدف مهمی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور باشد و با استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد، میتوان این پیوند تجاری را بهصورت پایدار تقویت کرد.