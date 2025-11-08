پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳ هزار بسته معیشتی در قالب طرح ملی «قرار دوازدهم» بین نیازمندان استان سمنان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، طرح ملی قرار دوازدهم با هدف ترویج فرهنگ مهدویت، انتظار و مشارکت مردمی در ارائه خدمات اجتماعی، دوازدهم هر ماه در بقاع متبرکه استان سمنان برگزار می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت : در این طرح که با محوریت مراکز افق امامزادگان و بقاع متبرکه و با همراهی خیران اجرا میشود، بیش از ۲۵۰ بسته معیشتی شامل اقلام غذایی، نوشتافزار و غذای گرم به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال میان خانوارهای نیازمند توزیع شد.
از ابتدای سال تاکنون در قالب این طرح، ۳ هزار و ۲۱۵ بسته معیشتی به ارزش ۳۱ میلیارد ریال از محل کمکهای مردمی، موقوفات و منابع بقاع متبرکه تأمین و میان خانوادههای تحت پوشش مراکز افق امامزادگان استان توزیع شده است.