همدانیها از زرشک در تهیه انواع غذاهای سنتی همچون زرشکپلو با مرغ، خورشتها، ترشیها و مرباهای خانگی استفاده میکنند و طعم خاص آن را به سفرههای خود میافزایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زرشک، محصولی ارزشمند و خاص از استان خراسان جنوبی است که با طعم ترش و دلچسب خود جای ویژهای در سبد غذایی ایرانیان دارد. این میوه کوچک، اما پرخاصیت، نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در استان همدان نیز با استقبال چشمگیری روبهرو شده است.
علاوه بر مصرف خانگی، بسیاری از کارگاههای صنایع غذایی در همدان از زرشک برای تولید فرآوردههای متنوع بهره میبرند.
استقبال مردم از این محصول، نشاندهنده پیوند ذائقه و فرهنگ غذایی دو استان است؛ پیوندی که علاوه بر رونق اقتصادی، به ترویج مصرف محصولات طبیعی و بومی نیز کمک کرده و زرشک خراسان جنوبی را به یکی از پرطرفدارترین سوغاتهای شرق کشور بدل ساخته است.