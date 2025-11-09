امروز: -
نسخه اصلی
عکس » بین الملل
دریافت تصاویر

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۸ آبان

در این گزارش تصویری گزیده‌ای از عکس‌هایی که در روز‌های اخیر در خبرگزاری‌های دنیا منتشر شد، مشاهده می‌کنید.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۰۸:۵۳
خبرهای مرتبط

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۱ آبان

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۴ آبان ۱۴۰۴

برچسب ها: منتخب ، عکس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 