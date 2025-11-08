

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات قهرمانی جهان در مصر نمایندگان کشورمان در تفنگ بادی ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ۶۲۸.۱ امتیاز در جایگاه چهل و پنجم قرار گرفت، ساینا تیموری و زهرا قویدل با ۶۲۷.۴ امتیاز پنجاه و دوم و پنجاه و چهارم شدند.

دیگر تیراندازان کشورمان امروز در مرحله مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان رقابت خود را آغاز می‌کنند.

مسابقات قهرمانی جهان تا ۲۷ آبان ماه در مصر ادامه دارد.