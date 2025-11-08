

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در اولین مسابقه از سری رقابت‌های بازی‌های کشور‌های اسلامی در بخش تیمی موفق شد با ترکیب بنیامین فرجی و محمد موسوی در مجموع سه بر صفر از سد مالدیو عبور کند.

در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیاز‌های ۱۱-۴/۱۴-۱۲/۱۳-۱۱ سه بر صفر در بخش دونفره تیمی مالدیو را شکست دهند.

در ادامه در بخش تک نفره ابتدا امیرحسین هدایی مقابل حریف مالدیوی با نتیجه سه بر صفر پیروز شد که این مسابقه با امتیاز‌های ۱۱-۳ / ۱۱-۴ و ۱۱-۵ بسود نماینده ایران به پایان رسید و در ادامه محمد موسوی تنها دو برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که موفق شد در دو دست متوالی و با امتیاز‌های ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۱ حریف مالدیوی را شکست دهد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با نتیجه ۸ بر ۰ حریف مالدیوی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۹ به مصاف قطر می‌روند.