شبکه افق در دوازدهمین هفته از «سینما افق»، ۶ فیلم سینمایی ایرانی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «پرواز پنجم ژوئن»، «دکل»، «امکان مینا»، «تولدی دیگر»، «بی پایان» و «از کرخه تا راین»، از امروز تا پنج شنبه ۲۲ آبان، از شبکه افق پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پرواز پنجم ژوئن» به کارگردانی «علیرضا سمیع آذر»، شنبه ۱۷ آبان، پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: چهار هواپیماربا، سه مرد و یک زن، روز پنجم ژوئن، یک هواپیمای ایرانی را می‌ربایند. فرمانده آن‌ها شخصی است به نام فریبرز اتابکی که در میانه ماجرا وارد معرکه می‌شود. دو تن از مسافران، که بعداً معلوم می‌شود یکی از آن‌ها افسر است، هواپیماربا‌ها را خلع سلاح می‌کنند و در برابر حیرت مسافران هواپیما را به همان مقصدی که هواپیماربایان می‌بردند هدایت می‌کنند. طراحان اولیه ربودن هواپیما، در مقصد، با برگزاری مصاحبه‌ای مطبوعاتی وانمود می‌کنند که همه مسافران قصد پناهندگی دارند و از افسر می‌خواهند که نظراتش را در اختیار خبرنگاران بگذارد. اما او اعلام می‌کند که هواپیما را با این هدف به آن جا آورده است تا معلوم شود مسافران علاقه‌ای به پناهندگی سیاسی و اجتماعی ندارند. در نتیجه اقدام افسر مزبور، پس از بازگشت به ایران، یکی از هواپیماربایان خود را تسلیم می‌کند و ...

علی محمد جعفری، ناصر آقایی، آتیلا پسیانی، محسن زهتاب، مهرآزاد جوهری، حسین نصرآبادی، ارژنگ فرخ پیکر، محمدحسین زارعی فرد، رضا حامدی خراسانی، هوشنگ حسامی و رضا مختاری در فیلم سینمایی «پرواز پنجم ژوئن» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دکل» به کارگردانی «عبدالحسن برزیده»، یک شنبه ۱۸ آبان پخش می شود.

داستان فیلم از این قرار است که: آبادان در محاصره دشمن و زیر آتش مداوم قرار گرفته است. گروهی از نوجوانان بسیجی زیر فرمان حمید، تصمیم به نابود کردن دکلی می‌گیرند که شهر را مورد حمله‌های پیاپی قرار می‌دهد. شهر به تدریج تخلیه می‌شود و در این میان خانواده حمید نیز تصمیم به ترک شهر می‌گیرند. اما زهرا، خواهر حمید، حاضر به ترک شهر نیست و تصمیم دارد ...

رضا ایرانمنش، مهدی قلی پور، نیلوفر محمودی، علیرضا اسحاقی، محمودرضا ثانی، شهرام شریفی و حسن روستایی در فیلم سینمایی «دکل» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «امکان مینا» به کارگردانی «کمال تبریزی»، دوشنبه ۱۹ آبان، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: مهران و مینا در روز‌های موشک باران تهران در دهه ۶۰ زندگی مشترک ساده و عاشقانه خود را آغاز می‌کنند. مهران خبرنگار است و در یک روزنامه پرتیراژ کار می‌کند و در جریان اخبار سیاسی و اوضاع جنگ قرار دارد. مینا دور از چشم شوهرش به سازمان مجاهدین پیوسته است. او با توجه به شغل شوهرش اخبار و اطلاعات به روزی از اوضاع کشور دارد و آن را در اختیار سازمان مجاهدین قرار می‌دهد. یک روز پس از آژیر قرمز مهران متوجه می‌شود که بمب به جایی در حوالی محل کار مینا برخورد کرده است و خود را سراسیمه به آنجا می‌رساند، اما ...

میلاد کی مرام، مینا ساداتی، شاهرخ فروتنیان و سیامک صفری در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تولدی دیگر» به کارگردانی «عباس رافعی»، سه شنبه ۲۰ آبان، پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی طلال جردی، دارین حمزه، علی طحان، پل سلیمان، فاطیما حمدان، ادوارد هاشم و مونا کریم آمده است: زهیر ملوان جوانی است که برای یافتن درآمدی بیش تر، همسر باردارش را در جنوب لبنان رها کرده، با خبر می‌شود خانه اش در اثر بمباران ویران شده و همسرش نیز کشته یا ناپدید شده است. او به زحمت خود را به لبنان می‌رساند. این دو در بحبوحه درگیری‌ها در موقعیتی از کنار هم عبور می‌کنند، اما ...

فیلم سینمایی «بی پایان» به کارگردانی «ساسان فلاح فر»، چهارشنبه ۲۱ آبان، پخش خواهد شد.

این فیلم روایتی از مهم‌ترین پروژه شهید طهرانی مقدم با داستانی متفاوت از مهمترین پروژه‌های فضایی ایران در سال‌های اخیر است و ...

حمید ابراهیمی و عبدالرضا نصاری در فیلم سینمایی «بی پایان» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، پنج شنبه ۲۲ آبان، پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید که بر اثر بمب‌های شیمیایی نابینا شده به همراه گروهی از همرزمانش برای معالجه به آلمان اعزام می‌شود. لیلا خواهر سعید که سال هاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرشان یوناس زندگی می‌کند، سعید را در آسایشگاه می‌بیند. بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می‌شود...

زنده یاد هما روستا، علی دهکردی، صادق صفایی، اصغر نقی‌زاده و پرویز شیخ طادی در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.