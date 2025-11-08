رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ورود تیم‌های فنی کشور به مرحله طراحی دو نوع هواپیمای مسافربری سبک خبر داد و گفت: ایران برای اتصال فرودگاه‌های کوچک و توسعه شبکه پروازی منطقه‌ای، ساخت هواپیماهای بومی ۲۰ صندلی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز طراحی دو نوع هواپیمای مسافربری سبک توسط متخصصان ایرانی خبر داد و تأکید کرد: پس از موفقیت در ساخت هواپیمای باری «سیمرغ»، صنعت هوایی ایران وارد مرحله تازه‌ای از بومی‌سازی فناوری‌های هوانوردی شده است.

پورفرزانه درباره روند ساخت و آزمایش هواپیمای ملی «سیمرغ» گفت: یکی از محورهای اصلی در برنامه هفتم توسعه، توجه به صنایع پیشران از جمله صنعت هوایی است. در این راستا، دو مسیر موازی شامل توسعه حمل‌ونقل هوایی و ساخت هواپیماهای بومی دنبال می‌شود.

او افزود: توسعه این صنعت نیازمند رشد همزمان چهار رکن کلیدی شامل ناوگان پروازی، فرودگاه‌ها، صنایع پشتیبانی و نیروی انسانی است. در کنار این محورها، تقویت بخش طراحی و تولید هواپیماهای بومی نیز از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تجارب پیشین ایران در حوزه ساخت هواپیما گفت: پروژه «ایران ۱۴۰» از مهم‌ترین دستاوردها در این زمینه بود که پس از قطع همکاری با شرکت اوکراینی آنتونوف، با اتکا به دانش بومی ادامه یافت. اکنون ایران به پشتوانه متخصصان خود در زمره کشورهای دارای توان طراحی و ساخت هواپیما قرار گرفته است.

پورفرزانه درباره وضعیت هواپیمای باری «سیمرغ» نیز توضیح داد: این هواپیما مراحل تست کارخانه‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشته و مجوز پرواز آزمایشی آن (Permit to Flight) صادر شده است. داده‌های حاصل از آزمون‌های پروازی برای اصلاحات نهایی طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن، گواهینامه صلاحیت پروازی (Type Certificate) صادر خواهد شد تا مسیر تولید تجاری آغاز شود.

وی همچنین گفت: در طرح ساخت سیمرغ، تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت سازنده، ایرلاین بهره‌بردار و نهادهای پشتیبان امضا شده است تا کل مراحل طراحی، تولید و بهره‌برداری با هماهنگی کامل پیش رود.

پورفرزانه با اشاره به ورود تیم‌های فنی کشور به طراحی هواپیماهای ۲۰ نفره مسافربری افزود: ایران با در نظر گرفتن وسعت جغرافیایی و تعدد فرودگاه‌های کوچک، نیاز جدی به پروازهای کوتاه‌برد دارد؛ پروازهایی که می‌توانند شهرهای کوچک را به شبکه اصلی پروازی کشور متصل کنند.

او تشبیه جالبی درباره این طرح به کار برد و گفت: «کشور ما مانند بدن انسان است؛ اگر فقط رگ‌های اصلی وجود داشته باشد اما مویرگ‌ها فعال نباشند، بدن رشد درستی نخواهد داشت. هواپیماهای سبک همان مویرگ‌های شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور هستند.»

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر توان داخلی در این حوزه تصریح کرد: «ایران از سال ۱۳۱۶ در حوزه هوانوردی فعال است و امروز با برخورداری از زیرساخت‌های فنی و انسانی پیشرفته، توان ساخت هواپیماهای بومی را دارد. تنها نیاز صنعت، حمایت عملی از متخصصان و رفع موانع پیش‌روی تولید است.»