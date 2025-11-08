به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روز پیکر گفت: مأموران نیروی انتظامی حین گشت زنی و پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهبهان رسیدگی شد.

روز پیکر اظهار داشت: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۸۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهبهان؛ شعبه همچنین بابت خودرو حمل کالای قاچاق، ۸۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال جریمه کرد.