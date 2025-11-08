

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با جایزه ۲ میلیون دلاری و حضور ۲۰۶ شطرنج باز در ۶ دور به صورت تک حذفی برگزار می‌شود.



۳ شطرنج باز برتر به رقابت‌های نامزد‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ راه خواهند یافت. هر مصاف در سه روز برگزار می‌شود. به قهرمان مسابقات ۱۲۰ هزار دلار جایزه تعلق خواهد گرفت.



شطرنج بازان روس با پرچم فدراسیون جهانی (فیده) در رقابت‌ها حاضر شده‌اند.



در این دوره بزرگانی، چون مگنوس کارلسن از نروژ (قهرمان دوره قبل)، فابیو کاروآنا از آمریکا، ویسواناتان آناند از هند، علیرضا فیروزجا از فرانسه / ایران و جو ون جون از چین غایبان بزرگ محسوب می‌شوند.

نتایج نمایندگان ایران و دیدار‌های مهم دور سوم به این شرح است:

* بازی نخست:

گوکش دوماراجو از هند (بخت اول قهرمانی) ۰.۵ - ۰.۵ فردریک اسوان از آلمان

آنیش گیری از هلند (بخت ۴ قهرمانی) ۰.۵ - ۰.۵ آلکساندر دونچنکو از آلمان

رامش بابو پراگناناند‌ها از هند ۰.۵ - ۰.۵ روبرت هوانسیان از ارمنستان

پویا ایدنی از ایران ۱ - ۰ اندری اسیپنکو از روسیه

- ایدنی در دور نخست ۲ - ۰ کوین کوری از مکزیک را شکست داد و در دور دوم ۴.۵ - ۳.۵ از سد مورالی کارتیکیان از هند گذشت.

پرهام مقصودلو از ایران ۰.۵ - ۰.۵ ایوان شاریچ از کرواسی

- مقصودلو در دور نخست استراحت کرد و در دور دوم ۱.۵ - ۰.۵ آلکساندر موتیلف از رومانی را برد.

لوان آرونیان از ارمنستان ۱ - ۰ سالم صالح از امارات

ارجو ن ارگایسی از هند (بخت دو قهرمانی) ۱ - ۰ شمس الدین وحیداف از ازبکستان

- بردیا دانشور از ایران در دور اول پابلو سالیناس از شیلی را برد و در دور دوم مغلوب ایوان شاریچ از کرواسی شد و از دور ر قابت‌ها کنار رفت.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ مگنوس کارلسن از نروژ با شکست رامشبابو پراگناند‌ها از هند قهرمان شد و فابیو کاروآنا از آمریکا در رده سوم قرار گرفت. از ایران تا کنون استاد بزرگ محمد امین طباطبایی (سال ۲۰۲۱) به دور یک چهارم نهایی راه یافته است.

- در تاریخ جام جهانی شطرنج مردان که از سال ۲۰۰۰ سابقه برگزاری دارد و از سال ۲۰۰۵ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، ویسواناتان آناند از هند با دو قهرمانی رکورد دار است.

** زنان:

- در رقابت‌های زنان که ماه ژوئیه در باتومی گرجستان برگزار شد، دیوا دشموخ از هند، کونرو هومپی از هند و تان ژونگ یی از چین اول تا سوم شدند. دشموخ نخستین بار قهرمان جام جهانی شد.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ آلکساندرا گوریاچکینا از روسیه (بخت دو قهرمانی)، نورگیول سلیمووا از بلغارستان و آنا موژیچوک از اوکراین اول تا سوم شدند.

- در تاریخ جام جهانی شطرنج زنان که از سال ۱۹۲۷ سابقه برگزاری دارد و سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به همراه جام جهانی مردان برگزار شد، ورا منچیک از چک (چکسلواکی سابق) با ۹ قهرمانی رکورد دار است و نونا گاپرینداشویلی از شوروی سابق (گرجستانی) و مایا چیبوردانیدزه از شوروی سابق (گرجستانی) با ۵ قهرمانی دوم مشترک هستند.