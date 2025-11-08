به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۷ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«ار-ب-کا»

⁃ اوربان از ترامپ مجوز خرید نفت روسیه را دریافت کرد

⁃ توضیحات ترامپ درباره دلایل لغو دیدار با پوتین در بوداپست مجارستان

⁃ استانبول حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام نسل‌کشی صادر کرد

«ایزوستیا»

⁃ ترامپ اصلی‌ترین موانع در گفت‌و‌گو با روسیه درباره اوکراین را اعلام کرد

⁃ بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیمایی آمریکا به دلیل تعطیلی دولت صد‌ها پرواز را لغو کردند

⁃ رئبس جمهور قزاقستان از گام بزرگ پوتین برای حل و فصل درگیری اوکراین خبر داد

«کامرسانت»

⁃ ترامپ گفت بایدن به دنبال تداوم جنگ در اوکراین بود

⁃ تعداد فراریان در نیرو‌های مسلح اوکراین در ماه اکتبر رکورد زد

⁃ کی‌یف و استکهلم برای تولید مشترک جنگنده‌ها در اوکراین آماده‌اند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ اوکراین با واردات جدید ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مایع از آمریکا توافق کرد

⁃ چهار نفر بر اثر سقوط یک بالگرد در داغستان جان باختند

⁃ کمیسیون اروپا صدور ویزای چندبار ورود برای شهروندان روسیه را ممنوع کرد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ تعداد فراری‌ها در نیرو‌های مسلح اوکراین در ماه اکتبر رکورد زد

⁃ قرار است میان بنادر دریایی ماخاچ‌قلعه و ایران یک خط حمل کانتینری افتتاح شود

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

ناو هواپیمابر فوجیان چین در اختیار ارتش چین

روایت پیشرفت قابل توجه چین در انتقال انرژی سبز و کم کربن با انتتشار کتاب سفید

تاکید گروه اندیشه‌ای بر طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی چین برای دوره برنامه پنج ساله پانزدهم

نمایشگاه واردات چین - باز کردن در‌ها برای آینده مشترک

چین اولین ناو هواپیمابر مجهز به کاتاپولت‌های الکترومغناطیسی را می‌سازد

افزایش ذخایر ارزی چین در ماه اکتبر

تعداد کشته شدگان در سقوط هواپیمای باری کنتاکی به ۱۴ نفر رسید

ایران می‌گوید که ایالات متحده باید برای نقش در حملات ماه ژوئن اسرائیل پاسخگو باشد

ایران "تجاوز" نظامی اسرائیل علیه لبنان را محکوم کرد

ایران می‌گوید که موضوع هسته‌ای تنها تمرکز هر گونه مذاکرات بالقوه با ایالات متحده است

گلوبال تایمز

ناو هواپیمابر «فوجیان» در اختیار نیروی دریایی چین

سوریه گزارش مربوط به «تلاش آمریکا برای حضور نظامی در دمشق» را تکذیب کرد

پوتین: روسیه در واکنش به آزمایش هسته‌ای آمریکا، اقدامات متقابل انجام خواهد داد

کمبود شدید مایحتاج ضروری در غزه/ آوارگان: اینجا دیگر جای زندگی نیست

معاون وزیر خارجه روسیه: شرایط ملاقات سران روسیه و آمریکا هنوز مهیا نشده است

درگیری‌های مرزی پاکستان و افغانستان دوباره شعله‌ور شد

سی جی تی ان

تجارت خارجی چین در ۱۰ ماه نخست ۲۰۲۵؛ نشانه‌ای روشن از پایداری و انعطاف اقتصادی

ناو هواپیمابر «فوجیان» رسما در اختیار نیروی دریایی چین قرار گرفت

نخستین «جشنواره مسیر بسوی آینده» رادیو و تلویزیون مرکزی چین در شهر "سوجو" برگزار شد

نمایشگاه بین‌المللی واردات چین؛ فرصتی راهبردی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و چین

ذخایر ارزی چین در ماه اکتبر به ۳.۳۴ تریلیون دلار رسید

رئیس جمهور چین خواستار ساخته شدن بندر آزاد تجاری های‌نان با استاندارد‌های بالا شد

چاینا دیلی

تدوین قوانین مورد نیاز برای همزیستی هوش مصنوعی و انسان

ناو هواپیمابر فوجیان بطور رسمی به نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین پیوست

نمایشگاه واردات شانگهای نمایش توانایی‌های نوآورانه چین

رمزگشایی از برنامه پنج ساله چین

روزنامه مردم

تاکید شی بر اتخاذ استاندارد‌های بالا برای ساخت بندر تجارت آزاد هاینان

توانایی هوش مصنوعی برای تقویت تولید پیشرفته در چین

کنفرانس جهانی اینترنت ۲۰۲۵ در شرق چین افتتاح شد

همکاری چین و هند در مبارزه با آلودگی هوا

برگزاری نشست هم اندیشی رسانه‌های جنوب جهانی در چین

نماینده چین اتهامات بی اساس ایالات متحده در مورد سیاست آب و هوایی را رد کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

حریت

حکم بازداشت ۲۱ نفر از جمله ۱۷ داور در ارتباط با پرونده شرط بندی فوتبال

وزیر اقتصاد: من حامی سرمایه دار و بورژوازی نیستم

اجباری شدن پناهگاه برای ساختمان‌های نوساز

صباح

عملیات دستان تمیز در فوتبال/ بازداشت ۱۹ نفر به اتهام شرط بندی

مسئول داده پردازی حزب جمهوری خلق دستگیر شد

بدون طرح ترکیه عاری از ترور؛ امپریالیزم پیروز می‌شود

نفس

واکنش‌ها به بی توجهی سازمان دیانت به سالروز مرگ آتاترک

بازداشت دو مدیرعامل باشگاه فوتبال در ارتباط با پرونده شرط بندی

ساخت پناهگاه در مراکز خرید؛ ورزشگاه و اماکن نوساز اجباری شد

سوزجو

سازمان دیانت از گفتن کلمه آتاترک عاجز است

مخالفت سه حزب با رفتن اعضای کمیسیون مجلس به زندان ایمرالی

زلزله در فوتبال ترکیه / صدور حکم بازداشت برای ۲۱ نفر/ ۱۹ نفر دستگیر شدند

جمهوریت

پرونده شرط بندی در فوتبال به تبانی رسید

ازوگور اوزل: نمی‌توانید امام اوغلو را ساکت کنید

تورک گون

حزب خوب ادامه سیاسی گروه فتو است

طرح ترکیه عاری از ترور/ یا ما پیروز می‌شویم یا امپریالیزم

اردوغان عازم جمهوری آذربایجان می‌شود

ترکیه

جمعیت روستا نشین ترکیه در حال کاهش است/ تهدید برای تولیدات کشاورزی

خشکسالی ترکیه و کشور‌های همسایه را تهدید می‌کند/ تهران خشکید؛ پایتخت به جنوب می‌رود

ساخت پناهگاه برای ساختمان‌های ۱۰ واحدی اجباری شد

ینی شفق

بازداشت ۱۷ داور فوتبال به اتهام شرط بندی

کودکان غزه را باید نجات دهیم

رئیس مجلس: روند ترک سلاح پ ک ک ثبت می‌شود

قرار

از پرونده شرط بندی؛ تبانی در آمد / احتمال ابطال مسابقات فوتبال وجود دارد

۴۵ نماینده فدراسیون فوتبال با پذیرش دخالت در شرط بندی استعفا کردند

بورس استانبول با به روز رسانی نرخ تورم فرو پاشید

آکشام

آمریکا در نزدیکی دمشق پایگاه می‌زند

ساخت پناهگاه در مراکز خرید و استادیوم‌ها اجباری شد

در آستانه سفر به آمریکا/ شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های علیه الشرع را برداشت

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- واکنش امارت اسلامی افغانستان به نقض آتش بس از سوی پاکستان همزمان با مذاکرات صلح.

- هشدار کابل به اسلام آباد: هرگونه بی احترامی به تمامیت ارضی افغانستان بی پاسخ نمی‌ماند.

- دیدار سفیر افغانستان با نماینده ویژه پوتین در مسکو.

- سفیر افغانستان در ایران با مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد.

- سفیر افغانستان در قطر: با اراده جدی برای حل اختلاف (با پاکستان) آماده‌ایم.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- بازدید هیئت وزارت صنعت و تجارت افغانستان از مسیر‌های ترانزیتی ایران.

- نقض آتش بس از سوی پاکستان در جریان مذاکرات صلح.

- تاکید ملابرادر بر توزیع عادلانه کمک‌ها در میان زلزله زدگان.

- هند، مرکز کشاورزی افغان- هند را احداث می‌کند.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- طالبان، شکست مذاکرات استانبول را تایید کرد.

- شکست مذاکرات استانبول، ترار: پاکستان از همه گزینه‌ها برای حفاظت از مردم خود استفاده می‌کند.

- هشت نفر براثر رویداد‌های رانندگی در قندهار و بدخشان جان باختند.

- نماینده دولت سابق افغانستان در ژنو: بن بست در مذاکرات افغانستان و پاکستان ناشی از بحران مشروعیت و هویت است.

- امارات عربی متحده تیم کمک رسانی به شمال افغانستان اعزام کرد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- پایان دور سوم مذاکرات طالبان و پاکستان، خواجه آصف: برنامه‌ای برای ادامه گفت‌و‌گو وجود ندارد.

- نماینده سابق پاکستان: به نظر می‌رسد طالبان تصمیم به ادامه رویارویی دارند.

- یونیسف به زلزله زدگان شمال افغانستان لوازم بهداشتی و لباس زمستانی کمک کرد.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- واشنگتن: نیرو‌های بین‌المللی به زودی در غزه مستقر می‌شوند

- ویتکوف: حماس آماده است تا سلاح‌های خود را تحویل دهد

- نیرو‌های پشتیبانی سریع با آتش‌بس موافقت کرده و به خارطوم حمله کردند

- انتخابات پارلمانی مصری‌های مقیم خارج از کشور آغاز شد

- تعطیلی دولت، ایالات متحده را نگران کرده و سنا به دنبال توافقی برای پایان دادن به آن است

- نیویورک تایمز: مطالباتی برای تمدید معافیت‌های بیمه درمانی و لغو اخراج‌های جمعی

روزنامه الشروق

- روبیو: ما در مورد دستور سازمان ملل که کشور‌های داوطلب خواهان آن هستند، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم

- کاتز دستور تخریب تمام تونل‌های نوار غزه را صادر کرد

- صدای انفجار‌هایی در نزدیکی خارطوم شنیده شد؛ پهپاد‌هایی بر فراز عطبره در حال پرواز دیده شدند

- واشنگتن از هر دو طرف درگیر در سودان می‌خواهد که برای نجات غیرنظامیان، آتش‌بس فوری برقرار کنند

- سنای آمریکا به ترامپ اختیار تام برای حمله به ونزوئلا را داد

- سوریه گزارش‌های مربوط به طرح حضور نظامی آمریکا در جنوب این کشور را تکذیب کرد

روزنامه الیوم السابع

- مشارکت بالای مصری‌های خارج از کشور در انتخابات پارلمانی

- اسرائیل نیرو‌های ذخیره خود در غزه را کاهش می‌دهد

- وزیر جنگ رژیم اشغالگر دستور تخریب تمام تونل‌های نوار غزه را صادر کرد

- تل آویو همچنان به بمباران ساختمان‌ها ادامه می‌دهد

روزنامه الوطن

- مصری‌ها مهمان اجداد خود هستند؛ موزه بزرگ مصر مملو از بازدیدکنندگان و ازدحام جمعیت در اهرام

- گزارش نیویورک تایمز: موزه بزرگ مصر شگفت‌انگیز و استثنایی است و مجموعه شاه توت‌عنخ‌آمون جذاب‌ترین مجموعه برای بازدیدکنندگان است

- مصر تا سال ۲۰۲۹ عضو هیئت اجرایی یونسکو شد

- طرح دولت برای جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۲۰۳۰، با اولویت پروژه‌های بخش خصوصی

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۷ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین رسانه‌های فرانسه

فرانس انفو

- گمانه زنی استفاده رژیم اسراییل از بمب کوچک هسته‌ای برای بمباران غزه؛ ویدئویی که انفجار را نشان می‌دهد.

ون مینوت

- آمریکا ایران را متهم کرد که قصد داشته سفیر رژیم اسراییل در مکزیک را ترور کند.

لو فیگارو

- اخطار رییس جمهور ایران مبنی بر احتمال تخلیه تهران به علت خشکسالی.

سود وست

- توافق اتحادیه اروپا و مرکوسور (۵ کشور آمریکای لاتین)؛ خشم اتحادیه‌های کشاورزی و گرو‌های سیاسی از اظهار نظر مکرون درباره احتمال یک توافق.

ب اف‌ام

- بزرگترین قرارداد سال با ویتنام برای خرید ۱۰۰ هواپیمای ایرباس A۳۲۱ به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد یورو.