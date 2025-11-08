پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان صداوسیما از طریق برگزاری آزمون، نیرو استخدام میکند.
عنوانهای شغلی: صیانت رسانه، مهندسی امنیت و سایبری، انتقال و انتشار، کاردان صدا و تصویر، مهندس تاسیسات، مهندس نرم افزار، صدابردار، کارشناس مالی، کارشناس حقوقی و کارگر امور حرفهای در همه مقاطع تحصیلی.
زمان ثبت نام: از سه شنبه ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴؛
تاریخ برگزاری آزمون: دی ماه ۱۴۰۴؛
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام به نشانی JOBREGISTER.IR مراجعه شود.