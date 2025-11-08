پخش زنده
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت:بام ری فضایی میراثی و در عین حال خانوادگی است تا مردم بتوانند ضمن آشنایی با تاریخ و تمدن شهر ری، از امکانات تفریحی آن نیز استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احمد علوی، در نشست خبری که به منظور تبیین تازهترین سیاستها و رویکردهای مدیریت شهری در عرصه گردشگری پایتخت امروز در برج میلاد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت همافزایی و تمرکز در حوزه گردشگری شهری، گفت: ما امروز به صورت جمعی توانستیم این مسیر را طی کنیم. از دهه ۹۰ این دغدغه وجود داشت که اگر میخواهیم فعالیتهای گردشگری را گسترش دهیم، باید علاوه بر اقدامات پراکنده، یک مجموعه متمرکز در حوزه گردشگری داشته باشیم.
علوی با اشاره به ظرفیتهای متعدد پایتخت در زمینه گردشگری افزود: تهران فضاهای زیادی دارد، اما نمیتوانیم از آنها بهرهبرداری مؤثر کنیم، چرا که این فضاها یکپارچه نیستند و خدمات تخصصی و فراغتی به شکل منسجم به مردم ارائه نمیشود.
وی با قدردانی از همراهی مجموعههای مختلف برای شکلگیری شرکت گردشگری تهران گفت: با کمک شما توانستیم این شرکت را پیش ببریم. مسیر بسیار دشواری بود، چرا که مجموعههایی که در حوزه گردشگری فعالیت میکنند، بزرگ هستند و به سادگی اجازه تشکیل یک شرکت جامع را نمیدادند.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران در ادامه افزود: یکی از معاونان سابق شهردار تهران با من تماس گرفت و گفت اگر در دوره خودت توانستی فقط همین یک کار را انجام دهی، یعنی مأموریت چهار سالهات را بهدرستی انجام دادهای.
علوی تأکید کرد: تشکیل این شرکت میتواند موجب شود اعتباراتی که از مدیریت شهری در اختیار داریم، با بهرهوری بیشتری مورد استفاده قرار گیرد و به رشد و توسعه گردشگری شهری تهران کمک کند.
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آخرین وضع طرحهای گردشگری پایتخت گفت: سه منطقه در این موضوع دخیل هستند، اما از ماه مبارک رمضان و عید نوروز تاکنون، مسیر باغراه به مجموعههای گردشگری اضافه شد. مسیر طبیعت در منطقه ۲ نیز به مسیرهای گردشگری و فضاهای تفریحی اضافه شده است. این فضاها ویژه گردشگری و گردشگری خانواده تأسیس شدهاند، نه صرفاً بوستانهای عمومی؛ چرا که بوستان در تهران بهوفور احداث شده است.
وی افزود: منظورم از بوستانها، آن فضاهای مادر و کودک نیست که از فضای موجود جدا و تغییر کاربری داده شدهاند. بلکه ما مسیرهای گردشگری خاص در مناطق مختلف داریم. در منطقه ۲۱، قرار بود مسیر گردشگری کودک ایجاد شود که متأسفانه تغییر کرد و تبدیل به بوستان شد.
علوی درباره طرح بام ری نیز توضیح داد: در منطقه ۲۱، مسیر گردشگری بام ری را داریم. درباره بام ری صحبت شده بود که تا پایان امسال به نتیجه برسد، اما متأسفانه درگیر حواشی شد. این حواشی را خود مجموعه میراث ایجاد کرده بود. دو مجموعه مختلف شامل اداره کل میراث و اداره میراث شهرستان ری از یکسو و پایگاه میراث ملی شهرستان ری از سوی دیگر، یکی مجوز داده بود و دیگری نامه جلوگیری صادر کرده بود و همین باعث ورودهای عجیب و توقف طرح شد.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه با ورود دادستان محترم شهرستان ری، موضوع بررسی شد، همه اسناد مطالعه و دستور لازم برای ادامه کار صادر شد. با این حال، پیشرفت پروژه بام ری امسال کند بود. قرار بود تا پایان سال به نتیجه برسد، اما به دلیل این اتفاقات و تغییرات مدیریتی در شهرداری، احتمالاً یک سال دیگر به تأخیر خواهد افتاد. البته افزایش تورم و هزینههای ناشی از توقف طرح نیز بر دوش مدیریت شهری افتاد و کسانی که باعث توقف آن شدند باید پاسخگو باشند.
علوی تأکید کرد: طرح بام ری یکی از مجموعههای میراثی و تاریخی نه تنها شهر ری، بلکه تهران و کشور ماست. این پروژه بخشی از تمدن ایران محسوب میشود. در مسیر کوههایی که از اتوبان امام علی به سمت شهر ری میروید، آثار متعددی از جمله قلعهها، نقارهخانه، گورستان زیرین و برلین وجود دارد که هیچ تابلو یا نشانهای برای معرفی آنها نصب نشده است.
وی گفت: قرار بود بام ری فضایی میراثی و در عین حال خانوادگی باشد تا مردم بتوانند ضمن آشنایی با تاریخ و تمدن شهر ری، از امکانات تفریحی آن نیز استفاده کنند. امیدواریم سال آینده این پروژه به سرانجام برسد و مردم بتوانند از آن بهرهبرداری کنند، چه ما در شورا باشیم و چه دیگران.
احیای مسیر آبهای زیرزمینی چشمه علی در شرایط فعلی دشوار است
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضع بحرانی منابع آبی کشور گفت: کشور ما با بحران آب مواجه است، یعنی اگر دوستان ما در میراث فرهنگی انتظار داشته باشند که با گمانزنیها بتوانیم مسیری پیدا کنیم تا مسیر آبهای زیرزمینی را به چشمه علی باز کنیم، باید بپذیریم که در شرایط فعلی این کار بسیار سخت است. ما باید به هر شکلی که میتوانیم آب را در مجموعه چشمه علی حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه چشمه علی از آثار تاریخی ارزشمند کشور است، افزود: آن مکان تنها متعلق به شهر ری یا تهران نیست، بلکه بخشی از تمدن ما محسوب میشود. در آخرین کاوشهای باستانشناسی که در آنجا انجام شد، اسکلت انسانی مربوط به حدود چهار هزار سال پیش کشف شد؛ همانطور که در تپه جلوی چشمه علی قرار دارد. در این زمینه نیز آقای چنگی، شهردار محترم منطقه، که فردی علاقهمند و پیگیر است، به همراه مجموعه مدیریت شهری در خصوص چشمه علی و همچنین دو یا سه مجموعه دیگر که با همکاری آستان حضرت عبدالعظیم فعالیت دارند، پیگیریهای خوبی انجام دادهاند.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر در ادامه افزود: این فضاها از جمله ظرفیتهای گردشگری جدیدی هستند که به شهر تهران اضافه شدهاند. در حوزه فضاهای میراثی نیز باید عرض کنم که پس از تصویب مصوبه احیای بافت تاریخی تهران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، برخی از بخشهای شهرداری تمایل ندارند مردم در جریان آن قرار بگیرند، زیرا احساس میکنند این مصوبه باعث کاهش درآمدهای آنان در حوزههای مختلف، از جمله عوارض، میشود. در حالی که هدف ما در این مصوبه ایجاد انگیزه برای مالکان بخش خصوصی جهت حفظ بافتهای تاریخی است تا دیگر شاهد تخریب و از بین رفتن این بناها نباشیم.
وی تاکید کرد: بهترین منطقهای که این مصوبه در آن اجرا شد، منطقه ۱۲ بود. در این منطقه خانه اردیبهشت با کمک صندوق احیا و بر اساس همین مصوبه احیا شد. همچنین خانه هوشنگ مرادی کرمانی نیز با همین مصوبه و با همکاری صندوق احیا به خانه کتاب کودک تبدیل شد. تمامی این اقدامات در همین دوره مدیریت شهری انجام شده و از نتایج مثبت مصوبه احیای بافت تاریخی تهران است.
وی ادامه داد: در موارد دیگری نیز بخش خصوصی از این مصوبه بهرهمند شده است، مانند خانه امام جمعه که با هماهنگی شهرداری و صندوق احیا آماده و سال گذشته افتتاح شد و اکنون نیز در حال بهرهبرداری است. همچنین مجموعه عمارت ملوکانه که چند هفته پیش با حضور وزیر محترم در بازدید استانی از تهران افتتاح شد، از جمله فضاهایی است که با همکاری میراث فرهنگی، صندوق احیا و بر اساس همین مصوبه شورا به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی عمارت کاشفالسلطنه نیز پس از حدود هشت تا نه سال، بالاخره با سرمایهگذاری بخش خصوصی آماده بهرهبرداری شد. هرچند نیاز است شهرداری نیز در این زمینه کمکهای لازم را به سرمایهگذاران ارائه دهد تا این طرحها با موفقیت ادامه پیدا کنند.
رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر در پایان گفت: بهترین اجرای مصوبه احیای بافت تاریخی در منطقه ۱۲ رقم خورد و امیدوار بودیم این روند در مناطق ۱ و ۱۱ نیز به خوبی پیش برود، اما متأسفانه به دلایل عمدتاً درآمدی، برخی از همکاران ما تمایل نداشتند این مصوبه در آن مناطق اجرا شود، زیرا ممکن بود بر دریافت عوارض تأثیر بگذارد. همچنین در خصوص املاک واقع در محدوده خیابان شیخ فضلالله نیز نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.