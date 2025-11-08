به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون معماری و شهرسازی شهرداری شهرکرد از بررسی ۱۰ پرونده ساختمانی دارای اهمیت از نظر جانمایی، طبقات و کاربری در کمیته سیما و منظر شهری شهرداری خبر داد.

رضا ریاحی گفت: کمیته سیما و منظر شهری شهرداری شهرکرد به صورت مستمر هر هفته برگزار می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری شهرکرد افزود: این کمیته هفته اخیر با حضور مدیران مجموعه مدیریت شهری، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان، نظام مهندسی و استاتید دانشگاه در حوزه معماری و شهرسازی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، تعداد ۱۰ پرونده از مجموعه‌های ساختمانی دارای اهمیت به لحاظ جانمایی، طبقات و کاربری بررسی شد و با نظر اعضای کمیته، یک پرونده به تصویب رسید.

کمیته سیما و منظر شهری شهرداری شهرکرد از سال ۱۴۰۳ آغاز به فعالیت کرد.