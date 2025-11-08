۳۸۰ پروژه کلان در استان کرمان تدوین و برنامه ریزی شده و درحال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به این مطلب در جمع اصحاب رسانه گفت: فعال سازی بخش خصوصي به عنوان موتور اصلی فعالیت اقتصادی استان مهمترين هدف این برنامه ریزی هاست.

وحیدی با اشاره به اینکه ۴درصد جمعيت کشور با ۳میلیون و ۴۰۰هزارنفر در استان کرمان قرار دارندگفت: سهم اشتغال بخشهای مختلف استان درکشاورزی قریب ۴۰درصد،صنعت ۲۱درصد و خدمات ۳۹درصداست.

وی افزود؛ براساس سرشماری صورت گرفته،بیش از ۳۰۰هزار بهره بردار ‌کشاورزی داریم که در مقایسه با ۱۴۰۳ به میزان ۳۵درصد افزایش داشته ايم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یکی از راه های توسعه کشاورزی را ایجاد شرکت‌های کشاورزی به منظور پیشگیری از اراضي دانست.

وحيدي افزود؛برای روستاهاي استان تاکنون ۳۰منظومه تهيه و برنامه ریزی شده و در اختيار دولت قرار داده شده است .

توجه به نرخ بیکاری،کمبود نیروی انسانی به ويژه در بخش صنعت،افرایش نرخ مشارکت اشتغال بخش خصوصي و توجه به خدمات برای فضاي کسب‌وکار استان‌مهمترين اولویتهای فعلي سازمان برنامه ریزی استان عنوان شد.