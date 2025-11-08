پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، به نبود نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر اشاره کرد و افزود: در استان مرکزی هیچکدام از نهادهای VC، CVC و PE وجود ندارد و صندوق نوآوری آمادگی کامل دارد تا مجوز این نهادها را صادر کند.
اصغر نوراللهزاده، امروز در جلسه انعقاد تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان استانداری مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری استان مرکزی و همچنین راه اندازی مجدد دفتر صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی در اراک اظهار کرد: استان مرکزی ظرفیت به مراتب بیشتری از وضعیت فعلی دارد و امیدواریم در آینده شاهد جهش چشمگیری در حوزه شرکتهای دانشبنیان و محصولات تولیدی آنها باشیم.
وی با اشاره به خلاءهای موجود در اکوسیستم نوآوری استان، تأکید کرد: یکی از خلاءهای اصلی، نبود شتابدهنده برای انجام مچمیکینگ است. پیشنهاد میشود با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجوز شتابدهنده صادر و تأمین مالی آن به صورت مشترک انجام شود. اولویت نخست، هدفگذاری برای ایجاد فوری شتابدهندهای است که ارتباط میان فعالیتهای فناورانه را برقرار کرده، به تجاریسازی کمک کند و آنرا توسعه بخشد. صندوق نوآوری آماده ارائه تسهیلات و حمایت همهجانبه برای به فعلیت رساندن سریع ظرفیتهای موجود است.
رئیس صندوق نوآوری، گفت: این صندوق آمادگی دارد در حوزه CVCها به ویژه طرحهای حلکننده معضلات ملی مانند جلوگیری از سوزاندن گاز فلر مشارکت کند. این سرمایهگذاریها به دلیل ماهیت ملی و اثربخشی بالا، اولویت دارند.
نوراللهزاده وضعیت حمایتهای بلاعوض را نیز چنین تشریح کرد: در یک سال گذشته هیچ پرداختی بلاعوض نداشتهایم، اما هزینههای مشاوره، آموزش، ثبت شرکت دانشبنیان، ثبت پتنت، اخذ استانداردهای بینالمللی مانند CE و ثبت در دفتر اتحادیه اروپا را با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری تقبل میکنیم. هدف، تسریع فعالیتهای تجاریسازی و دستیابی حداقل ۲۰ شرکت به سطح ثبت پتنت و استانداردهای جهانی است.
وی در خصوص صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی گفت: انتظار داریم هیئت مدیره در این دوره بسیار فعال باشد؛ جلسات منظم برگزار شود، صورتجلسات مدون تهیه و نسخهای به دبیرخانه صندوق ارسال شود. این امر زمینه افزایش سقف خط اعتباری و ارتقای مبلغ حمایتها را فراهم میکند. هیئت مدیره فعال، کنترل مؤثر و اطمینان معاونت علمی برای تخصیص منابع را به همراه دارد. درخواست میشود جلسات هیئت مدیره به جد برگزار و مدیرعامل معرفی شود.
نوراللهزاده افزود: مقررات و نظارتها باید به گونهای تدوین شود که صندوق رشد کند. تعهدات اعلامشده در یک ماه باید مستند ارائه شود تا مجوز فعالیت فوری صادر شود. گزارشهای وصول وجوه ارسال شود تا قرارداد عاملیت تسهیلات پایه و سایر تسهیلات منعقد شود. مجوز فعالیت بلافاصله صادر میشود، اما قرارداد پس از تکمیل وجوه سهامیه به مرور منعقد خواهد شد.
وی درخصوص برنامه کلان صندوق گفت: تمام حمایتها اعم از تسهیلات، صدور ضمانتنامه و ابزارهای حمایتی از طریق صندوق پژوهش و فناوری استان، متمرکز میشود. صندوق نوآوری کنار میکشد تا فعالیتهای صندوق استانی گسترش یابد. امیدواریم با برنامه زمانبندی مشترک، توسعه سریع محقق شود.
رئیس صندوق نوآوری، تسهیلات ویژه استقلال شرکتها را چنین اعلام کرد: برای ۱۰ شرکت اول، تسهیلات تا سقف ۸ میلیارد تومان با پوشش ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تجهیزات، حداقل ۶ ماه دوره ساخت، ۶ ماه دوره تنفس و بازپرداخت ۳۶ ماهه، برای تجهیزات مورد نیاز اختصاص مییابد. تسهیلات تبصره ۱۵ که اخیراً ابلاغ شده، از محل مربوطه در اختیار صندوق استان قرار میگیرد.
نوراللهزاده در حوزه همسرمایهگذاری نیز اظهار کرد: یکی از اولویتهای این دوره، همسرمایهگذاری با شرکتهای استان است. گزینهها شامل مشارکت در سهام، حقوق آینده درآمدها یا قرارداد مشارکت مدنی است و تسهیلات نیز ارائه میشود و در این حوزه، انتخاب با شرکتهاست. امکان واگذاری LP به صندوق استان برای سرمایهگذاری به نمایندگی از صندوق نوآوری وجود دارد تا کنترل محلی حفظ شود، در این خصوص، حداکثر ورود صندوق نوآوری ۴۹ درصد است تا سهم اصلی با سرمایهگذار باشد. تسهیلات جذاب نیز در اختیار قرار میگیرد.
وی بر اجرای برنامه زمانبندی مشترک برای توسعه اکوسیستم نوآوری استان مرکزی تأکید کرد.