به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این برنامه گفت: از اهداف ایجاد بازارچه‌ها اشتغال و تثبیت امنیت است و اوایل دهه ۹۰ سه بازارچه استان یزدان، دوکوهانه و میل ۷۳ به صورت یک طرفه از سوی افغانستان تعطیل شد که بازارجه یزدان بهمن پارسال به صورت نیمه فعال آغاز به کار کرد.

قریشی افزود: هر سه بازارچه ما که با هرات افغانستان هم مرز است ظرفیت بالایی برای تعامل تجاری با افغانستان دارد و اگر فرآیند دیپلماسی خارجی اجرا شود تبدیل به مرز رسمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید به سمت کالا‌های با ارزش بالا برویم و دنبال صادرات ارزشمند هستیم گفت: برای فعال کردن اقتصاد مرز بخش خصوصی هم پای کار است و برای اولین بار دولت مجوز کوله بری را در بهمن ۱۴۰۳ به استان داده و آیین نامه ابلاغ شده و وارد رویه کوله بری شدیم.

قریشی با بیان اینکه ۵ درصد سهم کوله بری کشور شامل نود میلیون دلار به خراسان جنوبی داده شده که شامل واردات ۸۷ نوع کالا می‌شود افزود: خانوار‌های مرزنشین استان ساکن تا شعاع پنجاه کیلومتری مرز ماهانه ششصد دلار حق واردات دارند.

مدیرکل گمرکات استان هم گفت: در ۷ ماه گذشته ارزش صادرات خروجی گمرکات از مرز ماهیرود خراسان جنوبی بیش از ۵۵۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ افزایش یازده درصدی و به لحاظ وزنی افزایش ۱۶ درصدی داشته است.

کوهگرد افزود: هدف صادراتی ما ۱۷۲ میلیون دلار برای کل سال بوده که در هفت ماهه تحقق دو برابری داشته است.

خامه زر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: افغانستان بازار بالای چهل میلیون نفری دارد و افغانستان سالانه نود درصد کالا‌های مورد نیاز خود را وارد می‌کند.

وی افزود:، اما موازنه تجاری بین دو طرف نیست و واردات ما از آن طرف کم است، چون افغانستان برای ما منفعتی نیست و فضای اقتصادی باید بُرد بُرد باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت:مسئولان کشور ما به افغانستان به عنوان بازار نگاه نکردند و این کشور پذیرای بسیاری از کالا‌های ایرانی بوده و هست و ما هم می‌توانیم بخشی از نهاده‌های دامی را از بازار افغانستان تامین کنیم.

زین العابدین رئیس گروه مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: خراسان جنوبی یکی از استان‌های مرزی ماست که تسهیلات خوبی برای آن دیدیم و چهار تا بازارچه دارد که رتبه اول گمرک کشور از ماهیرود بوده است.

وی افزود: سه بازارچه دیگر یک طرفه فعال است و افغانستان موافقت برای فعالیت دو طرفه آنها نکرده و درخواست ارتقای بازارچه‌های یزدان و دوکوهانه رو به مرز رسمی داشتیم که امیدواریم وزارت خارجه با توافق با افغانستان از طریق دیپلماسی این فرایند را ایجاد کند.

نخعی نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه هم در ارتباط تلفنی ضمن قدردانی از برنامه ایران جان گفت: مرز یکی از ظرفیت‌های ارزشمند خراسان جنوبی است و در سال‌های گذشته فعال کردن مجدد بازارچه‌ها را دنبال کردیم.

وی افزود: نگاه یکسویه باعث تعطیلی بازارچه‌ها شده و کمتر به دغدغه‌های طرف مقابل توجه کردیم و ما به سمت رفع این دغدغه‌ها نرفتیم.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: در سال‌های گذشته در فراکسیون مرزنشینان به اتفاق دولت موضوع لایحه ساماندهی تجارت مرزی را دنبال کردیم و تبدیل به قانون شده الان از تصویب آن دو سال می‌گذرد، اما آیین نامه‌های آن کند نوشته می‌شود و امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در بازارچه‌ها عدم هماهنگی مناسب بین دستگاه هاست و مشخص نیست کدام دستگاه متولی اصلی است و مشکل دیگر تعداد زیاد آیین نامه‌ها و تغییر مداوم سیاست و بروکراسی شدید در دستگاه‌های متولی مرز است که در فراکسیون می‌خواهیم آن‌ها را جهت دهی کنیم.

سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در ارتباط تلفنی با میز اقتصاد گفت: باید واقعیت جامعه افغانستان را بشناسیم و خودمان را تطبیق دهیم و در تعاملات تجاری به سمت تعامل بُرد بُرد برویم و به سمت توسعه روابط در حوزه کشاورزی و دامپروری حرکت کنیم.