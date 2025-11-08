مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران با اشاره به وجود ۶۷ هزار هکتار زمین زراعی و باغی در این شهرستان، گفت: حدود ۳۵ هزار هکتار از این اراضی به کشت گندم اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، با توجه به خشکسالی‌های اخیر، کاهش بارندگی و ناهنجاری‌های دمایی، کشت پاییزه در شهرستان کامیاران با تأخیر آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، با اشاره به وجود ۶۷ هزار هکتار زمین زراعی و باغی در این شهرستان، اعلام کرد که حدود ۳۵ هزار هکتار از این اراضی به کشت گندم اختصاص دارد. به دلیل نبود

فرزاد مرادی، مدیر زراعت استان کردستان، گفت: در سال زراعی جاری، ارقام و محصولات مختلفی در پایگاه‌های نوآورانه کشت شده‌اند تا کشاورزان با مشاهده عملکرد این محصولات، به سمت اجرای برنامه‌های تناوب زراعی در سطح استان سوق داده شوند.

وی افزود: نسخه نجات‌بخش اراضی دیم استان، کشاورزی حفاظتی، استفاده از ارقام جدید و رعایت اصول گاویشه استاندارد است که موجب تثبیت تولید، افزایش عملکرد و درآمد کشاورزان خواهد شد.