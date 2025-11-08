\u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u0647 \u0628\u0627\u0628\u0627\u0631\u062d\u06cc\u0645\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f\u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631\u06cc\u00ad \u0627\u0632 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u060c \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632\u0650 \u062a\u0646\u0641\u0631\u00ad \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0644\u0627\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0650 \u062e\u0648\u062f \u00ad\u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u067e\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u060c \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0633\u0644\u00ad \u062c\u062f\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0648\u062f.\n\n\n