به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دکتر آسیه پیرزاده سرپرست بیمارستان زرین دشت بیان کرد: بیمار ۷۳ ساله‌ای که به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل و نیاز به آنژیوگرافی اورژانسی داشت، برای دریافت اقدامات تخصصی در کمترین زمان ممکن از بیمارستان حضرت امام موسی کاظم زرین دشت به بیمارستان ولی عصر فسا منتقل شد.

او افزود: کادر اتفاقات بیمارستان دکتر جعفری (پزشک عمومی)، سوپر وایزر (محمدجواد درویشی)، علی دروار (مسئول اتفاقات)، احمدرضا صالحی (پرستار)، نیره خواجو (پرستار)، رضا احمدی و سهراب زینلی پرسنل اورژانس در این ماموریت حضور داشتند.