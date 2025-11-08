پخش زنده
امروز: -
بالگرد اورژانس هوایی جهرم برای انتقال بیمار قلبی از زرین دشت به فسا به پرواز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دکتر آسیه پیرزاده سرپرست بیمارستان زرین دشت بیان کرد: بیمار ۷۳ سالهای که به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل و نیاز به آنژیوگرافی اورژانسی داشت، برای دریافت اقدامات تخصصی در کمترین زمان ممکن از بیمارستان حضرت امام موسی کاظم زرین دشت به بیمارستان ولی عصر فسا منتقل شد.
او افزود: کادر اتفاقات بیمارستان دکتر جعفری (پزشک عمومی)، سوپر وایزر (محمدجواد درویشی)، علی دروار (مسئول اتفاقات)، احمدرضا صالحی (پرستار)، نیره خواجو (پرستار)، رضا احمدی و سهراب زینلی پرسنل اورژانس در این ماموریت حضور داشتند.