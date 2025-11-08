پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش در مراسم بدرقه تیمهای ملی فوتسال دانشآموزی دختر و پسر به جام جهانی برزیل گفت: ورزش مدرسهای فرصت و ظرفیتی بینظیر برای گسترش امید و شادی در جامعه است
علیرضا کاظمی در این مراسم با آرزوی موفقیت برای تیمملی دانشآموزی کشور، گفت: امروز روز درخشش استعدادهای نوجوان ایرانی است، جوانانی که سرشار از امید و توانایی هستند. برای همه شما آرزوی سربلندی دارم و مطمئنم با دست پر از رقابتهای جهانی بازخواهید گشت.
کاظمی افزود: این سومین نشست مشترک فدراسیون وزارت آموزشوپرورش است. نگاه راهبردی ما به ورزش مدارس جدی است و از سایر فدراسیونها نیز انتظار داریم تفاهمنامههای همکاری مشترک امضا کنند، چرا که دانشآموزان امروز، آیندهسازان فردای کشور هستند. امروز همه چیز برای رشد شکوفایی در حوزه ورزشِ آموزش و پرورش مهیا است.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه ورزش مدرسهای فرصت و ظرفیتی بینظیر برای گسترش امید و شادی در جامعه است، گفت: موفقیتهای ورزشی نه تنها سلامت جسمی و روحی را تقویت میکند، بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی مثبتی به همراه دارد.
وی بر استفاده ظرفیتهای آموزش و پرورش بهصورت همافزایی، تاکید کرد و افزود: بر اساس مصوبه دولت، اماکن ورزشی آموزشوپرورش میتواند بهصورت رایگان در اختیار جامعه ورزشی قرار گیرد.
کاظمی خطاب به ورزشکاران نوجوان گفت: شما نماینده ملت ایران و نماد جوان ایرانیِ مؤمن، بااراده و خلاق هستید. رفتار و منش شما باید در تراز جمهوری اسلامی باشد. شما نماد فرهنگ، ارزشهای دینی و انقلابی کشور خود در عرصههای جهانی هستید. با توکل بر خدا و عنایت ائمه اطهار، میتوانید نام خود را در تاریخ ورزش کشور ماندگار کنید.
وزیر آموزش و پرورش به اختصاص سههزار سهمیه ویژه دانشگاه فرهنگیان برای نخبگان علمی و ورزشی اشارهکرد و افزود: بر اساس آخرین آمار، ورزشکاران مدال آور از بیش از ۵۰ درصد سهمیه دانشگاه فرهنگیان برای استعدادهای برتر دانشآموزی، استقبال کردهاند.
در پایان این مراسم از پیراهن تیم ملی فوتسال دانشآموزان در حضور وزیر آموزشوپرورش رونمایی شد.