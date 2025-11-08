کشفوضبط یک دستگاه فلزیاب در کامیاران
یک دستگاه فلزیاب در شهرستان کامیاران کشف و در این رابطه چهار نفر شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، ماموران انتظامی در جریان بازرسی از یک خودروی شخصی در یکی از محورهای شهرستان کامیاران، موفق به کشفوضبط یک دستگاه فلزیاب به همراه تجهیزات جانبی آن شدند و موضوع برای بررسیهای بیشتر به اداره میراثفرهنگی شهرستان ارجاع شد.
در این رابطه، چهار نفر با هویت بومی شناسایی و پس از تشکیل پرونده اولیه، به مراجع قضایی معرفی شدند.
هرگونه خرید، فروش، نگهداری یا استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز رسمی ممنوع است و متخلفان طبق مقررات قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند؛ همچنین از مردم خواسته شده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا حفاری مشکوک را به دارهکل میراثفرهنگی استان گزارش دهند تا از صدمه رسیدن به آثار تاریخی و فرهنگی جلوگیری شود.
روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان