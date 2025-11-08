پخش زنده
گزارش وزارت حقوق بشر پاکستان از موج رو به افزایش خشونت علیه زنان در سراسر کشور پرده برداشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر پایه آمار ارائه شده از سوی «اعظم نذیر تارر» وزیر حقوق بشر پاکستان، در نشست مجلس ملی این کشور، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ زن طی چهار سال گذشته در سراسر پاکستان به قتل رسیدهاند که بیش از ۵۵۰ مورد آنها «قتل ناموسی» بوده است.
به گزارش روزنامه دان، این دادهها که از سوی دفتر ملی پلیس گردآوری شدهاند نشان میدهد طی این چهار سال ۱۷۳ هزار و ۳۶۷ مورد خشونت علیه زنان در سراسر کشور گزارش شده است و بررسی سالانه نشان میدهد روند این جرایم رو به افزایش بوده است به طوری که تعداد پروندههای ثبت شده از ۳۰ هزار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۶۲ هزار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
همچنین بیشترین موارد قتل در سال ۲۰۲۳ با ۲ هزار و ۴۵۹ مورد به ثبت رسیده که ۳۹۲ فقره از آنها قتلهای ناموسی بوده است، در همین مدت ۱۲۷ مورد اسیدپاشی نیز گزارش شده است و آمار همچنین از ربوده شدن بیش از ۸۹ هزار زن طی چهار سال گذشته خبر میدهد.
وزیر حقوق بشر پاکستان با بیان اینکه بیشترین موارد خشونت در ایالتهای بلوچستان و خیبر پختونخوا مشاهده شده است، این مسئله را ناشی از «رفتارهای اجتماعی سنتی» و «اجرای ضعیف قانون» دانست.
وی تاکید کرد: دولت برای مقابله با این روند اقداماتی مستمر از جمله رسیدگی قضایی سریع به پروندههای شاخص را در دستور کار قرار داده است.
اعظم نذیر تارر با بیان اینکه دولت پاکستان خشونت علیه زنان را مسئلهای جدی و ملی میداند، اظهار داشت: افزایش آمار لزوماً به معنای افزایش جرم نیست بلکه بخشی از آن نتیجه رشد آگاهی عمومی، بهبود دسترسی زنان به نظام عدالت و پوشش رسانهای گستردهتر است که اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را افزایش داده است.
با وجود نگرانی از روند فزاینده خشونتها دولت پاکستان اعلام کرده است، در چارچوب سیاست ملی حمایت از زنان، اصلاحات قانونی و برنامههای آموزشی جدیدی را برای کاهش خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در سراسر کشور آغاز کرده است.