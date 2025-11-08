پخش زنده
آیتالله کعبی با اشاره به اعتراف اخیر ترامپ درباره نقش واشنگتن در اقدامات نظامی علیه ایران گفت: این اظهارات پرده تازهای از نقش آمریکا در بحرانهای منطقهای را آشکار میکند و میتواند زمینهساز پیگیریهای حقوقی و دیپلماتیک گستردهتر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیتالله عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به افشای نقش مستقیم آمریکا در تجاوز علیه ایران اسلامی اظهار داشت: «این اقدام نشان میدهد که آمریکا نهتنها حامی تروریسم دولتی است، بلکه خود دولت آمریکا مصداق واقعی تروریسم دولتی محسوب میشود.»
وی تأکید کرد: «اکنون زمان آن است که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این واقعیت، تحرکات دیپلماتیک قویتری را در سطح بینالمللی سامان دهد؛ از جمله پیگیریهای حقوقی و سیاسی در مجامع بینالمللی، جلب حمایت کشورهای مستقل، و افزایش فشار دیپلماتیک بر آمریکا برای تضعیف جایگاه جهانی این رژیم متجاوز.»
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: «در مقابل این تجاوزات، اقدامات دفاعی محور مقاومت و پاسخهای مشروع به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً قانونی و مشروع است. این رویداد همچنین زمینهای فراهم میکند تا کشورهای اروپایی نیز در حمایت بیقید و شرط خود از آمریکا و رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کنند.»
وی تصریح کرد: «دستور مستقیم ترامپ در تجاوز علیه ایران اسلامی نقطه عطفی در افشای نقش واقعی آمریکا در بحرانهای منطقهای و رسوایی دروغهای مقامات این کشور است. این اعتراف میتواند مبنای یک پیگیری حقوقی و دیپلماتیک گسترده قرار گیرد و وحدت ملی و مقاومت ملت ایران را در برابر جبهه استکبار تقویت کند.»
آیتالله کعبی ادامه داد: «افکار عمومی جهان امروز بیش از گذشته شاهد تناقضگویی مقامات آمریکایی است؛ کسانی که پیشتر نقش خود را انکار میکردند، اکنون بهطور رسمی به آن اذعان دارند. این امر باید برای جریانهای داخلی که هنوز به مذاکره با آمریکا دلبستهاند، هشداری جدی باشد تا از خواب غفلت بیدار شوند و به اتحاد مقدس ملی ملت ایران بپیوندند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا همان راهبردی است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند؛ یعنی قویتر شدن ملت ایران، تقویت نیروهای مسلح، افزایش توان بازدارندگی و آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمنان. هرگونه تفکیک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی توهمی بیش نیست؛ چراکه تجاوز اخیر نشان داد این دو رژیم در فرماندهی و اجرای حملات علیه محور مقاومت کاملاً همپیمان و متحدند.»