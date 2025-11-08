پخش زنده
محمد نورانی، ملی پوش بوکس کشورمان در مبارزه نخست خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی باخت و از دور رقابتها حذف شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بوکس مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض از امروز در رینگ اختصاصی فضای باز این رقابتها آغاز شد.
محمد نورانی، بوکسور ملیپوش وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در مبارزه نخست به مصاف آلفرد اوجاک از اوگاندا رفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد.
در وزن ۸۰ کیلوگرم نمایندگانی از ترکیه، مصر، عربستان، اردن، الجزایر، اردن حضور دارند و به رقابت پرداختند.