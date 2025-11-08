به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان گفت: این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و با کارمزد چهار درصد در مدت ۳۶ ماه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

فامیل کریمی افزود: امسال ۷۰۰ نفر، مستمری از کارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگان از این صندوق دریافت کردند.

او با بیان اینکه تاکنون ۶۶.۱ درصد جمعیت مشمول این صندوق زیرپوشش بیمه قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: استان همدان در جذب بیمه‌شدگان فعال رتبه اول و در ضریب پوشش رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان گفت: جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، کاهش اختلاف طبقاتی، بالا بردن سطح زندگی روستاییان و عشایر، تأمین امنیت اجتماعی و بازتولید عادلانه درآمد از مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است.

فامیل کریمی افزود: افراد ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند برای قرار گرفتن زیر پوشش خدمات صندوق بیمه روستایی و عشایری به کارگزاری‌های استان مراجعه و از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مستمری ماهیانه بهره‌مند شوند.