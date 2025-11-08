پخش زنده
امروز: -
بعد از ۳۷ روز تبلیغات فشرده و پرتنش، عراق رسماً وارد مرحلهای تازه از رقابتهای مجلس شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، اکنون هفت هزار و ۷۴۴ نامزد انتخاباتی در عراق نگاههای خود را به صندوقهای رأی دوختهاند، صندوقهایی که در دو مرحله انتخابات خاص و عام، سرنوشت سیاسی چهار سال آینده این کشور را رقم خواهند زد.
در انتخابات عراق که فردا یکشنبه برگزار میشود، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و کادر درمان برای انتخاب ۳۲۹ نماینده مجلس به پای صندوقهای اخذ رای خواهند رفت.
انتخابات اصلی و سراسری روز سه شنبه با مشارکت بیش از ۱۹ میلیون واجد شرایط عراقی آغاز خواهد شد.