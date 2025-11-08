بعد از ۳۷ روز تبلیغات فشرده و پرتنش، عراق رسماً وارد مرحله‌ای تازه از رقابت‌های مجلس شد.

از سکوت تا صندوق، عراق در آستانه انتخابات مجلس

از سکوت تا صندوق، عراق در آستانه انتخابات مجلس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، اکنون هفت هزار و ۷۴۴ نامزد انتخاباتی در عراق نگاه‌های خود را به صندوق‌های رأی دوخته‌اند، صندوق‌هایی که در دو مرحله انتخابات خاص و عام، سرنوشت سیاسی چهار سال آینده این کشور را رقم خواهند زد.

در انتخابات عراق که فردا یکشنبه برگزار می‌شود، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و کادر درمان برای انتخاب ۳۲۹ نماینده مجلس به پای صندوق‌های اخذ رای خواهند رفت.

انتخابات اصلی و سراسری روز سه شنبه با مشارکت بیش از ۱۹ میلیون واجد شرایط عراقی آغاز خواهد شد.