پخش زنده
امروز: -
تسهیلگری در ایجاد اشتغال مددجویان از اهداف بهزیستی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اهمیت اشتغالزایی پایدار، گفت: از ابتدای سال جاری، ۱۱۷ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان پرداخت شده و در مجموع ۱۱۷ فرصت شغلی جدید برای جامعه هدف بهزیستی با توجه به نوع معلولیت و شرایط جسمی و روانی آنها ایجاد شده است.
کرمی افزود: در حوزه مسکن نیز امسال طی سال جاری ۴۰ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده است. همچنین، پروژههای متعدد مسکن در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و بیش از ۴۰۰ مسکن نیز در مراحل صدور پروانه ساخت، پیسازی، اسکلت و سفتکاری و نازککاری قرار دارند.
وی در ادامه از توسعه خدمات بیمهای برای مددجویان خبر داد و افزود: ۴۸۲ زن سرپرست خانوار از مزایای حق بیمه بازنشستگی برخوردار شدهاند و ۴۰۶ مددجو نیز تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی قرار گرفتهاند. همچنین، خدمات بیمه پایه سلامت برای ۲ هزار و ۱۶۰ نفر از اقشار تحت پوشش بهزیستی فراهم شده است.
مدیرکل بهزیستی گفت: در حال حاضر ۷۵۹ نفر از زنان سرپرست خانوار شهری ازبیمه پایه بازنشستگی تأمین اجتماعی و ۴۳۹ نفر از زنان سرپرست خانوار روستایی از بیمه اجتماعی روستائی و عشایری برخوردار هستند که بر اساس شرایط سنی و پس از اتمام مهلت بیمه پردازی از مستمری بازنشستگی برخوردار شده و از چرخه حمایت بهزیستی خارج میگردند.
کرمی گفت: یکی دیگر از برنامههای بهزیستی در ارتباط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایجاد گروههای همیار است که دراین راستا در سالهای گذشته ۱۹ گروه همیار در استان زنجان تشکیل شده است. شکلگیری این گروهها با تسهیلگری مددکاران انجام میشود و تعداد اعضای آنها ۳ تا۷ نفره و بیشتر است.
وی افزود: افراد دارای معلولیت، و زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش سازمان بهزیستی است و مشخصاتشان در سامانه جامع سازمان ثبت شده به شرطی که تحت پوشش بیمه تکمیلی دیگری نباشند میتوانند از کمک هزینه درمان برخوردار شوند.