به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در پیام سردار سرتپ پاسدار «سید هاشم غیاثی» آمده است: «خبر درگذشت بانوی مؤمن، صبور و فداکار مرحومه حاجیه خانم سیده بی‌بی صدیقه حکیم‌زاده، مادر شهیدان والامقام حسن و محسن رستگارمقدم و همسر گرانقدر جانباز مرحوم عبدالله رستگارمقدم موجب تاثر و اندوه اینجانب شد.»

وی تصریح کرده است: «آن مادر مومنه، با صبر و استقامت مثال‌زدنی، در دامان ایمان و ولایت، فرزندانی تربیت کرد که جان خویش را در راه دفاع از اسلام و انقلاب فدا کردند و سال‌ها با پرستاری از همسر جانبازش و فداکاری مادر گونه، نام خود را در دفتر افتخارات ملت ایران ماندگار ساخت.»

فرمانده سپاه امام رضا (ع) در این پیام تاکید کرده است: «بی‌تردید یاد و راه آن بانوی بزرگ که در سن ۹۴ سالگی و پس از عمری مجاهدت در مسیر صبر و ایمان به فرزندان شهیدش پیوست، الهام‌بخش همه مادران و خانواده‌های شهید خواهد بود».

«حاجیه خانم سیده بی بی صدیقه حکیم زاده» در سن ۹۴ سالگی در صالح‌آباد دار فانی را وداع گفت.

همسر وی مرحوم عبدالله رستگار مقدم نیز در سال ۱۳۶۵به دلیل اصابت ترکش به درجه جانبازی نایل شد و در سال ۱۳۶۷ جان باخت.

آیین تشییع پیکر این اسوه ایثار و تربیت دینی، فردا (۱۸ آبان ماه) از مسجد صاحب الزمان (عج) شهر صالح آباد آغاز می‌شود، سپس پیکر بانو حکیم زاده به زادگاهش روستای «جهان آباد» در ۱۲ کیلومتری صالح آباد منتقل و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید محسن رستگار مقدم، متولد ۱۳۴۶ در ۲۸ آبان ماه ۶۶ در منطقه فکه به شهادت رسید و شهید حسن رستگار مقدم متولد سال ۱۳۴۲ در تاریخ ۳۰ اسفند سال ۶۶ به عنوان نیروی رزمی سپاه در منطقه «ماهوت» عراق به برادر شهیدش پیوست.