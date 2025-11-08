به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح تشدید مقابله با کالا‌های فاقد مجوز به ۳ دستگاه خودرو سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودروها، انواع کالای فاقد مجوز شامل ۷۲ دستگاه دوربین مداربسته، شش حلقه لاستیک خودرو کامیون به همراه تیوپ و کفی لاستیک، ۲۲ دستگاه تهویه هوای هوشمند، سه دستگاه تلویزیون، ۱۲۰۰ عدد کاپوچینو، ۹۶ قوطی شیرخشک، ۴۲ قوطی روغن خودرو، ۸ حلب روزیتون، ۳۶ بسته شکلات، ۸۰۰ عدد قهوه و ۱۵۰۰ عدد قرص ری لایف کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، بیان کرد: در این راستا سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.