بازدید سرزده بازرسی کل استان از ادارات مالیاتی و تامین اجتماعی
بازرس کل قضایی استان ایلام، امروز با حضور در واحدهای مختلف ادارهکل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، روند خدمترسانی به مردم را بهصورت سرزده ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ رئیس کل بازرسی استان ایلام به منظور ارزیابی کیفیت خدماترسانی به مراجعان و بررسی میزان رضایت مردم، از اداره کل مالیاتی و اداره تامین اجتماعی استان بازدید سرزده انجام داد.
در جریان این بازدید، شهروندان مشکلات اداری خود را با بازرس کل استان در میان گذاشتند.
«مالک روشنی» بازرس کل استان ایلام بیان کرد: عملکرد مسئولان اداره کل مالیاتی مثبت ارزیابی شد، اما نحوه خدماترسانی به مراجعان اداره تامین اجتماعی نیازمند مدیریت و نظارت بیشتر است.
وی با تأکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، اضافه کرد: رضایت مردم خط قرمز مسئولان استان است و با کارکنانی که خدماتشان مورد رضایت شهروندان نباشد، برخورد قانونی خواهد شد.