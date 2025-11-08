به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول روابط‌عمومی اورژانس مشهد گفت: این حادثه ظهر امروز، شنبه حدود ساعت ۱۵ در یک هتل در خیابان شیرازی مشهد رخ داد و بلافاصله دو دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.

علیشاهی این حادثه را ناشی از مسمومیت احتمالی با گاز co دانست و افزود: در مجموع ۲۶ نفر به این علت مصدوم شده بودند که ۲۴ نفر به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل و دو نفر هم به صورت سرپایی درمان شدند.

به گفته او علت حادثه در دست بررسی است.