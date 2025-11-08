مسموم شدن ۲۶ نفر با گاز مونوکسید کربن در یک هتل آپارتمان در مشهد
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک هتل آپارتمان در مشهد، ۲۶ نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول روابطعمومی اورژانس مشهد گفت: این حادثه ظهر امروز، شنبه حدود ساعت ۱۵ در یک هتل در خیابان شیرازی مشهد رخ داد و بلافاصله دو دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.
علیشاهی این حادثه را ناشی از مسمومیت احتمالی با گاز co دانست و افزود: در مجموع ۲۶ نفر به این علت مصدوم شده بودند که ۲۴ نفر به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل و دو نفر هم به صورت سرپایی درمان شدند.
به گفته او علت حادثه در دست بررسی است.